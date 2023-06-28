3 мифа о брекетах, в которые мы продолжаем верить

Стереотипы не должны стоять на вашем пути к идеальной улыбке.

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Несмотря на то, что сегодня брекеты носит буквально каждый третий, вокруг системы исправления прикуса кружит невероятное количество мифов. Многие люди, которым действительно необходимо вмешательство подобного рода просто боятся соглашаться на предложения ортодонта, наслушавшись рассказов знакомых, которые никогда не проходили лечение на брекет-системе, но «точно знают», что произойдет. Мы собрали самые живучие мифы, о которых давно пора забыть.

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Миф #1. Из-за брекетов портится эмаль

Действительно, на эмаль, как и на весь зуб в целом, оказывается нагрузка, но портится ли эмаль конкретно из-за замочков на зубах? Это не так. Брекеты надежно крепятся к поверхности зуба и никак не могут сместиться. Проблемы с эмалью могут начаться при отсутствии должной гигиены — бактерии, которые активно размножаются в ротовой полости, разрушают эмаль вокруг брекета. Именно поэтому гигиене во время ношения брекетов необходимо уделять много внимания. После снятия замочков и дуг вам, возможно, потребуется восстановление эмали, однако это нормальное состояние после такой нагрузки на зубы, уже через пару месяцев укрепления эмаль возвращается к своему обычному состоянию.

Миф #2. Брекеты — это очень больно

И снова живучий миф. Конечно, ношение брекетов потребует от вас терпения, однако это совсем не та страшная боль, о которой можно прочитать на различных форумах. Неприятные ощущения во время ношения могут возникнуть после смены лигатур и дуг, но уже через пару дней все неприятные ощущения исчезают. Кроме того, в некоторых случаях брекеты могут натирать слизистую, чтобы избежать этой неприятности, ортодонт выдаст вам специальный воск, который помогает снизить силу трения брекета о слизистую.

Миф #3. Если есть коронки или отсутствуют зубы, брекеты ставить нельзя