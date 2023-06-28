Гинеколог предупредила о риске инфекций от бритья зоны бикини

Гинеколог Газдиева предупредила о риске инфекций от бритья зоны бикини. Бритьё волос в интимной зоне для большинства женщин — естественная процедура, особенно в летнее время года. Причём сейчас существуют более безопасные, нежели бритьё, способы избавиться от растительности. Но многие представительницы прекрасного пола все равно выбирают бритвенный станок.

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Порезы

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Гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Зарина Газдиева рассказала «Газете.ru», что при классическом бритье волос в зоне бикини есть риск порезов и раздражения. Ведь кожа в области бикини очень чувствительна и её легко оцарапать, из-за чего повреждается её защитный барьер.

По словам врача, даже в микроскопические порезы могут попадать бактерии, которые могут вызвать различные инфекции.

«Например, могут появляться пустулы с гнойным содержимым, которые вызывают не только эстетический, но и физический дискомфорт (зуд, боль)», — пояснила Газдиева.

Такое может случиться даже у женщин с хорошим иммунитетом. Так что если вы замечаете у себя неприятные реакции, то внимательно следите за личной гигиеной и носите нижнее бельё из натуральных тканей.

Вросшие волосы

Гинеколог рассказала, что среди минусов и опасностей бритья интимной зоны можно быть риск появления вросших волос. После процедуры волоски начинают расти под кожей, что приводит к появлению воспалений, который местами весьма болезненные.

«При некачественном бритье или наличии вросших волосков кожа в интимной зоне может выглядеть неэстетично и вызывать дискомфорт. Чтобы сохранить гладкую кожу в области бикини, необходимо бриться регулярно», — заключила врач.

Как ухаживать за кожей после бритья

Чтобы не столкнуться с неприятностями, за кожей нужно ухаживать и после процедуры. Например, после бритья хорошо промойте зону бикини теплой водой, чтобы смыть остатки мыльного средства, которое само по себе может стать причиной раздражения.

После бритья промокните кожу чистым полотенцем и обработайте всю зону бикини хлоргексидином, перекисью водорода или мирамистином, чтобы обеззаразить место. Подождите, пока подсохнет антисептик, а затем нанесите средство после бритья или любое другое гипоаллергенное, питательное средство, успокаивающее кожу.

В целом брить волосы в зоне бикини лучше всего перед сном и ложиться спать в свободном нижнем белье.