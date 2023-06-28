Определен самый эффективный способ похудения

В исследовании приняли участие 77 человек с ожирением, которых разделили на три группы. Первая группа придерживалась диеты с подсчетом калорий, вторая питалась по часам, а третья — контрольная группа — не меняла пищевые привычки. Через год, сравнив показатели участников, ученые обнаружили, что сильнее других похудели те, кто считал калории, — они сбросили в среднем на 5,4 килограмма больше, чем контрольная группа. Участники, придерживающиеся интервального голодания, потеряли на 4,6 килограмма больше, чем худеющие в контрольной группе.