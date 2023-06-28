Врач рассказала, как бактерии в кишечнике влияют на молодость и здоровье

В кишечнике каждого человека обитает бесчисленное количество микроорганизмов. И их состав очень важен для здоровья и молодости человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказала гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.

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Как здоровье зависит от кишечной микрофлоры

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По ее словам, не существует двоих людей с полностью идентичным составом кишечных бактерий.

— Он уникален, как узор отпечатка пальца. Однако примерно 30 процентов кишечной микрофлоры у всех людей схожи. При этом состав кишечных бактерий у подтянутых, физически активных людей и у менее здоровых — различный. А это значит, что здоровая микробиота — незаменимый спутник здорового образа жизни, — подчеркнула Евстигнеева.

То есть те, кто обладает разнообразной кишечной микрофлорой, живут дольше и здоровее тех, у кого микрофлора однообразная, отметила врач.

Она рассказала, что бактерии, живущие в кишечнике, замедляют старение. Кроме того, состав кишечной микрофлоры может быть связан с риском развития таких заболеваний, как ожирение, метаболические нарушения, воспаление, рак и депрессия.

— Богатый кишечный микробиом связан с низким «плохим» холестерином и высоким уровнем витамина D. В крови таких людей больше веществ, которые обладают антивоспалительными свойствами и продлевают жизнь — именно кишечные бактерии производят эти замечательные молекулы, — объяснила гастроэнтеролог.

Мы стареем, и наши бактерии стареют вместе с нами, продолжила врач. Но если вы не хотите больших проблем со здоровьем в пожилом возрасте, очень важно поддерживать правильный баланс кишечной микробиоты.

— У тех людей, кто пренебрегает здоровым образом жизни, состав бактерий остается неизменным в течение всей жизни, а у тех, кто правильно подкармливает микрофлору и много двигается — меняется с возрастом в пользу полезных видов. Такие люди более подвижны и активны и не страдают от лишнего веса, проблем с сахаром и многих других, — поделилась Евстигнеева.

Как заботиться о микрофлоре

По мнению врача, три слона здоровой микрофлоры кишечника:

правильная диета;

физические нагрузки;

отсутствие стресса.

— Главная задача кишечных бактерий — это переваривание того, с чем не по силам справиться нашим пищеварительным ферментам. А именно пищевых волокон: клетчатки, инулина и других. Эти вещества — главная пища для «хороших» бактерий. В обмен на этот «корм» они производят витамины В и К, защищают стенку кишечника от воспаления, не дают попасть в организм инфекциям. Их главные соперники — это «плохие» бактерии, которые питаются простыми углеводами — глюкозой и лактозой. От «хороших» бактерий их отличает то, что вместо защиты организма они вызывают вздутие, воспаление и даже плохое настроение, — объяснила Евстигнеева.

Добавляя в рацион больше растительной пищи и отказываясь от мучного и сладкого, вы подпитываете «хороших» бактерий, заметила врач:

— Кисломолочные и ферментированные продукты — это богатые источники пробиотиков. Пробиотики — это полезные бактерии, которые заселяют кишечник и поддерживают здоровый баланс кишечной микробиоты.

Доказано, что спорт и активный образ жизни связаны со здоровым составом кишечной микрофлоры, сообщила гастроэнтеролог. А сидячий образ жизни может привести к дисбиозу — это состояние, когда нарушается баланс между плохими и хорошими бактериями:

— Дисбиоз вызывает вздутие, диарею, боли в животе. Занимаясь спортом или хотя бы регулярными пешими прогулками, вы не только укрепляете свое тело, но и помогаете вашим микроскопическим товарищам.

Стресс — это разрушительный фактор для здоровой микрофлоры кишечника, предупредила эксперт. Те, кто страдает депрессией, имеют схожий состав кишечной микробиоты:

— Когда мы стрессуем, надпочечники выделяют главный гормон стресса — кортизол. Одна из его функций — увеличение пространства между клетками кишечника. Через эти «дыры» в кровь всасываются продукты жизнедеятельности бактерий, провоцируя воспаление и нарушение баланса хороших и плохих бактерий. Поэтому хронический стресс так часто вызывает дисбиоз кишечника и неприятные симптомы.