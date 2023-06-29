Восемь проверенных способов похудеть на 10 кг

Для того чтобы сбросить несколько килограммов, нужно всего лишь немного изменить повседневные привычки. Вот что конкретно вам стоит сделать.

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Сформируйте здоровые утренние привычки. Тиктокер @shaunajensefitness заявила, что ей это помогло сбросить 20 фунтов (около 10 кг). Это могут быть такие привычки, как правильный завтрак, занятия спортом, достаточное количество сна. Всё это даст возможность избежать переедания.

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Употребляйте каждое утро напитки из зелени. Известно, что зелень богата клетчаткой, которая способствует насыщению и помогает избежать переедания. А ещё она регулирует пищеварение и предотвращает набор веса.

Пейте воду. Если вы будете перед едой выпивать немного воды, то уменьшите количество пищи, которую съедите. Вода помогает чувствовать себя более сытым и есть меньше.

Создавайте дефицит калорий. Это необходимо, если вы хотите сбросить вес и привести себя в форму. Но его нужно сочетать с регулярными занятиями спортом и со здоровой диетой. За счёт этого тело будет использовать жир в качестве источника энергии.

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Следуйте правилу «80/20». Это значит, что нужно употреблять 80% цельных продуктов и 20% продуктов, которые приносят удовольствие (это могут быть менее здоровые варианты).

Включите в рацион нежирный белок. Пользовательница @trainwithtristan поделилась в TikTok блюдом, которое постоянно ест, чтобы поддерживать дефицит калорий. Это рис, курица и овощи с маринадом терияки. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка эффективны при лечении ожирения или его предотвращении.

Ешьте меньше, но чаще. Это ускорит метаболизм, усилит чувство сытости, уменьшит голод.

Найдите больше простых и низкокалорийных продуктов. Вместо жареной пищи выбирайте продукты, приготовленные на гриле или запечённые. Также употребляйте нежирный белок, в качестве заправки для салатов используйте уксус или оливковое масло, откажитесь от жирных и высококалорийных закусок.