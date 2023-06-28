Диетолог посоветовала больным гастритом не злоупотреблять малиной

Диетолог Елисеева посоветовала аллергикам и больным гастритом не злоупотреблять малиной. Она, да и ягоды в целом, очень полезна и содержит множество полезных веществ, а ещё улучшает пищеварение. Но злоупотреблять малиной не стоит даже здоровым людям. У больных же она может вызвать крайне неприятные симптомы, о которых написала «Газета.Ru».

© Секрет Фирмы

Чем полезна малина

Видео дня

Малина содержит много клетчатки, а ещё пектины и салициловую кислоту. Вдобавок в ней предостаточно витамина А и аскорбиновой кислоты. Поэтому полезных свойств у ягоды полно. Она обладает:

противовоспалительным эффектом;

регенерирующим эффектом — восстанавливает клетки печени;

жаропонижающим эффектом.

А ещё малина очень благотворно влияет на работу желудка и кишечника, уточнила диетолог-эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева.

Кому нельзя есть малину

Не употреблять ягоду вообще либо тщательно следить за количеством съеденного стоит следующим категориям людей:

аллергикам и маленьким детям (малина — сильный аллерген);

больным гастритом (косточки малины раздражают слизистую желудка);

беременным на поздних сроках, людям с нарушениями свёртываемости крови и тем, кто ложится на операцию (малина способствует разжижению крови).

Всем остальным можно спокойно есть ягоды малины. Но помните: употреблять стоит не больше 2–3 небольших горсточек в день.

Можно ли есть ягоды с куста

Если уж зашла речь о малине, то вспомним, что на дворе лето, и многие проводят выходные на даче либо гуляя на природе. И там и там можно встретить кустики с той же малиной и другими дикими ягодками.

Их даже можно слопать, но, конечно же, не прямо с куста — можно подхватить кампилобактериоз. Это такая очень неприятная острая кишечная инфекция, при которой вас будет рвать, а живот будет болеть просто нестерпимо.

Поэтому и малину, и любые другие ягоды нужно сначала притащить домой и как следует вымыть вот по такой инструкции (весьма простой):

высыпаем ягоды в дуршлаг и моем их под струёй воды (обязательно чистой);

ждём, пока вода стечёт, и сушим ягоды бумажным полотенчиком.

Вуаля! Кушать подано, и вы ничем не заразитесь.