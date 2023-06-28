Диетолог посоветовала больным гастритом не злоупотреблять малиной

Диетолог Елисеева посоветовала аллергикам и больным гастритом не злоупотреблять малиной
Диетолог Елисеева посоветовала аллергикам и больным гастритом не злоупотреблять малиной. Она, да и ягоды в целом, очень полезна и содержит множество полезных веществ, а ещё улучшает пищеварение. Но злоупотреблять малиной не стоит даже здоровым людям. У больных же она может вызвать крайне неприятные симптомы, о которых написала «Газета.Ru».
Чем полезна малина
Малина содержит много клетчатки, а ещё пектины и салициловую кислоту. Вдобавок в ней предостаточно витамина А и аскорбиновой кислоты. Поэтому полезных свойств у ягоды полно. Она обладает:
- противовоспалительным эффектом;
- регенерирующим эффектом — восстанавливает клетки печени;
- жаропонижающим эффектом.
А ещё малина очень благотворно влияет на работу желудка и кишечника, уточнила диетолог-эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева.
Кому нельзя есть малину
Не употреблять ягоду вообще либо тщательно следить за количеством съеденного стоит следующим категориям людей:
- аллергикам и маленьким детям (малина — сильный аллерген);
- больным гастритом (косточки малины раздражают слизистую желудка);
- беременным на поздних сроках, людям с нарушениями свёртываемости крови и тем, кто ложится на операцию (малина способствует разжижению крови).
Всем остальным можно спокойно есть ягоды малины. Но помните: употреблять стоит не больше 2–3 небольших горсточек в день.
Можно ли есть ягоды с куста
Если уж зашла речь о малине, то вспомним, что на дворе лето, и многие проводят выходные на даче либо гуляя на природе. И там и там можно встретить кустики с той же малиной и другими дикими ягодками.
Их даже можно слопать, но, конечно же, не прямо с куста — можно подхватить кампилобактериоз. Это такая очень неприятная острая кишечная инфекция, при которой вас будет рвать, а живот будет болеть просто нестерпимо.
Поэтому и малину, и любые другие ягоды нужно сначала притащить домой и как следует вымыть вот по такой инструкции (весьма простой):
- высыпаем ягоды в дуршлаг и моем их под струёй воды (обязательно чистой);
- ждём, пока вода стечёт, и сушим ягоды бумажным полотенчиком.
Вуаля! Кушать подано, и вы ничем не заразитесь.
Кстати, не нужно прибегать к крайностям и мыть ягоды мылом или уксусом. Большинство вредных частичек может смыть и простая вода, и единственное, чего вы добьётесь, намылив малину, — микроскопические кусочки химикатов попадут в ваш организм. Оно вам надо?