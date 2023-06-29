Диетолог Плотникова: Тёплое молоко перед сном оказывает расслабляющее действие
Диетолог Кристина Плотникова в беседе с «Лентой» рассказала, какие напитки полезно пить перед сном.
И тёплое молоко она считает идеальным напитком. Хорошему сну будет способствовать содержащийся в молоке триптофан, который вырабатывает серотонин, уменьшает уровень стресса и помогает расслабиться.
Перед сном также можно выпить травяной чай или сбор из трав. Так мята, мелисса, чабрец и лаванда избавляют от бессонницы и улучшают сон. А чай из ромашки или имбиря облегчает пищеварение. Ромашка также снижает уровень тревоги. Такой же эффект наблюдается после пустырника и валерианы. Помимо этого, во многих травах есть антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему человека.
Плотникова считает, что перед сном можно выпить напиток из кэроба, который содержит натуральный барбитурат лайкоподин. Он улучшит качество сна. А кальций и магний в этом напитке снизят уровень стресса и улучшат настроение.