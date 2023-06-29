Тёплое молоко перед сном оказывает расслабляющее действие

Перед сном также можно выпить травяной чай или сбор из трав. Так мята, мелисса, чабрец и лаванда избавляют от бессонницы и улучшают сон. А чай из ромашки или имбиря облегчает пищеварение. Ромашка также снижает уровень тревоги. Такой же эффект наблюдается после пустырника и валерианы. Помимо этого, во многих травах есть антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему человека.