Диетолог назвала главные ошибки худеющих

Диетолог Мансурова назвала главные ошибки худеющих
Голодание и пропуск приемов пищи — главные ошибки худеющих. Об этом заявила врач- диетолог Ирина Мансурова.
По ее словам, в таком случае организм быстро адаптируется к условиям голода, тело тут же начнет экономить энергию. И после того, как человек вернется к привычному рациону, то организм не будет готов тратить калории в том же объеме. Из-за этого вес только возрастет.
— Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25 процентов от положенной калорийности с учетом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приемы пищи нельзя, это не ускоряет похудение, — цитирует ее Life.ru.
Также Мансурова заявила, что неправильно подобранная диета может привести к проблемам с сердцем. Также может нарушиться работа желудочно-кишечной системы: человек может заработать диарею, запоры, тошноту, язву, геморрой или заболевание почек.
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