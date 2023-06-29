Правда ли, что йога уменьшает беспокойство

Любители йоги утверждают, что она улучшает психическое здоровье, сон, помогает справиться со стрессом. Но так ли это на самом деле?

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Йога включает в себя различные позы и дыхательные упражнения. Научные исследования показывают, что дыхание в сочетании с сознательными движениями помогает сбалансировать вегетативную нервную систему, снизить уровень кортизола, обеспечить хорошее самочувствие.

Вегетативная нервная система состоит из симпатической и парасимпатической. В научных работах, проведённых Медицинской школой Бостонского университета, Нью-Йоркским медицинским колледжем и Колумбийским университетом, говорится, что йога уменьшает уровень стресса и уравновешивает вегетативную нервную систему.

В йоге нужно следить за дыханием. Если вы будете дышать медленно и глубоко, то сможете повысить активность парасимпатической нервной системы. Благодаря этому вы будете чувствовать себя спокойнее.

Также одно исследование, проведённое в Австралии в 2019 году, доказало, что йога даёт людям общий опыт, безопасное пространство для общения. Подтверждены научно и такие преимущества йоги, как улучшение памяти и внимания.