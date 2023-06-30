Сырная диета помогает в лечении пациентов с нарушениями психики

Команда российских учёных впервые доказала эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). У лабораторных крыс, имеющих в рационе сыр твёрдых сортов, снижалась тревожность и повышалась концентрация дофамина.

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Исследование провели учёные факультета фундаментальной медицины Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) совместно с сотрудниками Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. О результатах работы рассказала ТАСС декан ЧелГУ Ольга Цейликман.

Ольга Цейликман пояснила, что ПТСР – это тяжёлое психическое расстройство, развивающееся у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. Препятствием для результативной коррекции ПТСР является низкая эффективность современных лекарств. Впервые в России, а, возможно, и в мире, учёные продемонстрировали эффективность коррекции этого синдрома сырной диетой.

Эксперимент проводился с лабораторными крысами. Одной группе животных в рацион добавляли сыр твёрдых, зрелых сортов в течение 14 дней, другая группа крыс содержалась на обычном рационе.

Было установлено, что у крыс с обычным рационом наблюдалась повышенная тревожность. В отделах мозга, где формируется долговременная память – в гиппокампе, у них на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина. Наличие же в рационе сыра снизило проявление тревожности и увеличило концентрацию дофамна. Помимо этого, потребление сыра привело к повышению активности генов, отвечающих за продукцию нейротрофинов – белковых факторов пластичности нейронов.