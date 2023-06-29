Нутрициолог перечислил опасные для беременных продукты

Нутрициолог Олег Золоев перечислил продукты, которые могут представлять опасность для беременной женщины и ее ребенка. Среди них оказались мучные изделия, сахар и даже кофеин.

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Специалист рассказал, что чрезмерное увлечение кофеином во время беременности может негативно сказаться на плоде. Так, это увеличивает риск выкидыша и преждевременных родов.

Кроме того, мука и сахар тоже могут быть опасны для женщины в положении. Золоев пояснил, что они могут быть заражены грибками, которые приводят к различным проблемам со здоровьем матери и ребенка. В связи с этим специалист посоветовал перед употреблением тщательно проверять состояние пищи.

Нутрициолог добавил, что не стоит сильно налегать на продукты, содержащие большое количества витамина А. К таким продуктам относятся любая печень, рыбий жир, желток яйца, сливочное масло, сметана, красная икра, а также морковь, сладкий перец и абрикосы.

«Витамин А является важным питательным веществом, необходимым для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Однако при потреблении больших доз витамина А во время беременности может возникнуть риск повреждения плода», – пояснил врач.