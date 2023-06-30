«Нащупала? Иди к врачу»: обсудили грудь с онкологом
Молочная железа чувствительна к гормональным изменениям. Она реагирует на перестройки в период беременности, лактации или менопаузы, а также на ежемесячные колебания уровня гормонов в рамках менструального цикла. Как позаботиться об органе, чтобы он надолго сохранил здоровье и можно ли оценить его красоту с точки зрения формы.
В новой серии подкаста "Активное согласие" онколог Ольга Высотина рассказала все про женскую грудь. Например, почему она наливается во время месячных, почему в ней порой образуются уплотнения и как избежать самого пугающего заболевания – рака молочной железы.
По ее словам, женщины должны посещать маммолога один раз в два года, а женщины после 41 года должны делать это каждый год.
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова