Эксперт назвала «колоссальным» снижение числа абортов в России

«Аборты у нас снижаются. За последние 10 лет это колоссальное снижение. Это при том, что государство ничего такого не делает, чтобы они снижались. Оно только отговаривает женщину, но и не предоставляет бесплатно контрацепцию, оно ее не консультирует, оно в школы не взяло предмет, связанный с вопросами контрацепции. При всем при этом у нас всего около 600 тыс. абортов, в то время как в 92-м году было 3,5 мн. Это колоссальный прогресс. Темпы могли бы быть и быстрее, но для этого нужны специализированные программы. Женщинам социально уязвимых групп необходимо предоставлять контрацепцию бесплатно, а не уговаривать их родить еще одного ребенка», — уверена эксперт.