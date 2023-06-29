Россиянам назвали симптомы хронического стресса

О хроническом стрессе может свидетельствовать ряд симптомов, в том числе панические атаки и усталость. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-терапевт Татьяна Неумолотова.

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По словам специалистки, длительный стресс нельзя игнорировать, так как он может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе невроз, депрессию, гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Она рекомендовала обратить внимание на ряд признаков, свидетельствующих о нервном перенапряжении.

Тревожными симптомами Неумолотова назвала чувство постоянной усталости, ухудшение качества сна и частое желание прилечь отдохнуть. Кроме того, человек в стрессе замыкается в себе и испытывает недовольство собой, его начинают раздражать любые социальные контакты. Со временем также могут начаться панические атаки.

Неумолотова отметила, что при стрессе человек внутренне зажимается. Из-за этого его мышцы все время напряжены, следствием чего могут стать боли в шейно-позвоночном отделе позвоночника.