Врач рассказала, какие витамины принимать для получения лучшего загара
Эндокринолог Бинатова заявила, что при недостатке витаминов загар может нанести вред.
Если длительно пребывать на солнце (особенно без специальной защиты), то высок риск обезвоживания, солнечных ожогов, развития рака кожи, глазных заболеваний. О том, как получить красивый загар и при этом обезопасить себя, «Газете.Ru» рассказала Эльвина Бинатова, эндокринолог, диетолог, эксперт компании SOLGAR
По словам эксперта, есть два вида УФ-волн: мягкие и жесткие. Под их воздействием разрушается коллаген. Поэтому перед длительным пребыванием на солнце необходимо кожу подготовить, чтоб избежать пагубного воздействия УФ-излучения на организм.
«Помимо солнцезащитных кремов, есть ряд нутрицевтиков, которые помогают нам в этом. Так, чтобы избежать гиперпигментации кожи, необходимо исключить дефицит фолата, В12, В3. При очень сухой коже необходимо принимать внутрь ПНЖК, витамин А, Е и цинк и достаточное количество воды в день. Но не стоит забывать, что избыток витамина А также приводит к сухости кожи. Плохой тургор кожи говорит о дефиците воды и витамина В2», — заявила она.
Врач рекомендовала употреблять достаточное количество белка в день, так как они выполняют транспортную функцию. Насыщать организм витаминами и минералами на фоне дефицита белка нет смысла.
«Витамин А участвует в процессах обновления репарации кожи и слизистых, в синтезе белков кожи: кератин, коллаген. Предотвращает повреждение кожи под воздействием УФ-излучения. Уменьшает количество бактерий как в протоках, так и на поверхности. Защищает от признаков фотостарения, стимулируя синтез и накопление коллагена в верхнем сосочковом слое и подавляя индукцию УФ-светом экпрессии металлопротеиназы. Антиоксиданты по отдельности не работают. Витамин А необходимо использовать с витамином С, Е, селеном, который также является мощным антиоксидантом. Витамин Е в наибольших концентрациях находится в нижних слоях рогового слоя. Местное использование витамина Е увеличивает гидратацию рогового слоя кожи и защищает от УФ-индуцированного повреждения кожи. Витамин С является одним из главных антиоксидантов. Участвует на трех этапах синтеза коллагена», — пояснила эндокринолог.
Важно не забывать использовать солнцезащитные крема. Феруловая кислота – производное коричной кислоты, используется в кремах с УФ-защитой. Является антиоксидантом, предотвращает фотостарение. Вместе с витамином Е и С создает двойную фотозащиту.
«Вода — это главная незаменимая субстанция для организма. Она необходима для правильного баланса влаги кожи (защита от старения и сухости кожи). Потребность организма в воде всегда меняется: возраст, пол, состояние здоровья, температура воздуха. Вода содержится также во фруктах и овощах (арбуз, груша, листовые салаты, сельдерей, огурец, цветная капуста, брокколи. Также важно использовать для увлажнения кожи крема с мочевой кислотой и гиалуроновй кислотой», — посоветовала врач.