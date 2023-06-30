Врач рассказала, какие витамины принимать для получения лучшего загара

«Витамин А участвует в процессах обновления репарации кожи и слизистых, в синтезе белков кожи: кератин, коллаген. Предотвращает повреждение кожи под воздействием УФ-излучения. Уменьшает количество бактерий как в протоках, так и на поверхности. Защищает от признаков фотостарения, стимулируя синтез и накопление коллагена в верхнем сосочковом слое и подавляя индукцию УФ-светом экпрессии металлопротеиназы. Антиоксиданты по отдельности не работают. Витамин А необходимо использовать с витамином С, Е, селеном, который также является мощным антиоксидантом. Витамин Е в наибольших концентрациях находится в нижних слоях рогового слоя. Местное использование витамина Е увеличивает гидратацию рогового слоя кожи и защищает от УФ-индуцированного повреждения кожи. Витамин С является одним из главных антиоксидантов. Участвует на трех этапах синтеза коллагена», — пояснила эндокринолог.