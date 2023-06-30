Диетолог назвала продукты, повышающие потоотделение

На повышенное потоотделение может влиять ряд продуктов в рационе. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

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— Важно пересмотреть свой рацион и отказаться от продуктов, провоцирующих гипергидроз — повышенное потоотделение, — сказала она.

Как уточнила специалист, придерживаться строгих диет необязательно, достаточно отказаться от части продуктов, в частности, от тех, которые могут повысить холестерин в крови.

— Это нарушает работу системы кровообращения и влияет на уровень насыщения кислородом мозга, что ведет к повышению потоотделения, — отметила врач.

Так, Микитюк рекомендует отказаться от полуфабрикатов, фастфуда и соусов. Кроме того, необходимо снизить потребление жиров, колбас, консервов, где очень много скрытых жиров. Также нужно ограничить потребление имбиря, чеснока, кориандра и кофе, так как эти продукты стимулируют работу нервной системы, а это, в свою очередь, влияет на гипергидроз.

Для уменьшения потливости можно разнообразить рацион овощами, зеленью, хурмой, морковью и ягодой рябины, рассказала специалист в беседе с изданием «Газета.ру».