Врач рассказал, чем грозит переедание черешни

Черешня богата множеством витаминов, однако употреблять ее в больших количествах вредно. А людям с некоторыми заболеваниями ягода и вовсе противопоказана. Об этом изданию "Подмосковье сегодня" рассказал врач Тарасенко.

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Черешня содержит витамин С, калий, магний, фосфор и клетчатку, которые положительно влияют на организм. При этом эксперт утверждает, что ягоду следует есть после основного приема пищи и не более 400 граммов.

По словам врача, черешню сладких сортов ни в коем случае нельзя есть людям, которые болеют диабетом. От ярко окрашенных ягод стоит отказаться аллергикам. Кроме того, ягода вредит желудку при остром гастрите с повышенной кислотностью.

Свежую ягоду лучше хранить в бумажном пакете в холодильнике, а также класть ее отдельно от яблок и бананов, чтобы не испортилась. Начать трапезу стоит с ягод без хвостиков, предварительно — помыть.