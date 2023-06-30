Назван простой способ научиться пить больше воды

Нутрициолог Елена Свиридова назвала пять простых привычек, которые помогут научиться пить больше воды. Ее слова приводит издание Life.

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Первый способ, который предложила специалистка, — добавлять в воду ягоды, фрукты и специи, чтобы она не казалась «скучным напитком». Свиридова рекомендовала класть в стакан ягоды, имбирь, мяту или лимон, чтобы сделать вкус напитка интереснее.

Поможет закрепить полезную привычку и использование напоминаний, продолжила Свиридова. В этом помогут стикеры, специальные приложения или настроенные на телефоне уведомления. Также стоит всегда носить с собой специальную бутылку для воды, чтобы она всегда была рядом, когда придет время пить, добавила нутрициолог.

В заключение Свиридова предложила выпивать стакан воды каждое утро после пробуждения — это поспособствует обновлению клеток, успокоит нервную систему и поможет проснуться. Помимо этого, стакан воды, по ее мнению, надо выпивать во время каждого приема пищи. Нутрициолог считает, что жидкость позволит пище лучше усвоиться и улучшит обмен веществ, что полезно при похудении.