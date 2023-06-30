Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора
Индийская модель Крити Санон назвала лучшее упражнение для работы над мышцами кора. Об этом сообщает Vogue.
По ее словам, с этой задачей отлично справится планка на беговой дорожке.
«Этот уникальный вариант упражнения сочетает в себе преимущества традиционной планки с дополнительными задачами сохранения стабильности и баланса на движущейся поверхности», — отметила Санон.
Новичкам модель предложила начать с низкой скорости беговой дорожки и коротких интервалов нахождения в планке.
«Динамическое движение беговой дорожки бросает вызов мышцам кора, что приводит к их укреплению. Задействуя несколько групп мышц одновременно, планка на беговой дорожке является эффективным вариантом тренировки», — добавила Санон.
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