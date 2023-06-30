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Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора

Индийская модель Крити Санон назвала лучшее упражнение для работы над мышцами кора. Об этом сообщает Vogue.

Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора
© Lenta.ru

По ее словам, с этой задачей отлично справится планка на беговой дорожке.

«Этот уникальный вариант упражнения сочетает в себе преимущества традиционной планки с дополнительными задачами сохранения стабильности и баланса на движущейся поверхности», — отметила Санон.

Новичкам модель предложила начать с низкой скорости беговой дорожки и коротких интервалов нахождения в планке.

«Динамическое движение беговой дорожки бросает вызов мышцам кора, что приводит к их укреплению. Задействуя несколько групп мышц одновременно, планка на беговой дорожке является эффективным вариантом тренировки», — добавила Санон.