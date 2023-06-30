Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора

Индийская модель Крити Санон назвала лучшее упражнение для работы над мышцами кора. Об этом сообщает Vogue.

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По ее словам, с этой задачей отлично справится планка на беговой дорожке.

«Этот уникальный вариант упражнения сочетает в себе преимущества традиционной планки с дополнительными задачами сохранения стабильности и баланса на движущейся поверхности», — отметила Санон.

Новичкам модель предложила начать с низкой скорости беговой дорожки и коротких интервалов нахождения в планке.