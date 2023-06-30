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Врач назвала вызывающее облысение средство для волос

Трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам вызывающее облысение средство для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

Врач назвала вызывающее облысение средство для волос
© Lenta.ru

Речь идет о сухом шампуне. Врач рассказала, что в составе данного продукта присутствуют сорбенты, которые маскируют загрязнения, впитывая кожное сало. Однако медик отметила, что даже при правильном нанесении частицы упомянутых компонентов могут закупорить поры, вызвать воспаление и выпадение волос.

Кроме того, Жовтан заявила, что сухой шампунь может содержать натуральные экстракты, которые, в свою очередь, приводят к аллергическим реакциям, зуду и раздражению кожи. Помимо прочего, собеседница издания объяснила, что подобные продукты делают волосы тусклыми и лишают их блеска.

Также специалистка предупредила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям, у которых чувствительная кожа головы.

«По мнению трихологов, такие средства могут использоваться как экспресс- или SOS-средства. Лучше, безопаснее и правильнее использовать классические шампуни и воду для тщательного очищения волос и кожи головы», — заключила она.