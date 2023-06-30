Врач назвала вызывающее облысение средство для волос

Трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам вызывающее облысение средство для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

© Lenta.ru

Речь идет о сухом шампуне. Врач рассказала, что в составе данного продукта присутствуют сорбенты, которые маскируют загрязнения, впитывая кожное сало. Однако медик отметила, что даже при правильном нанесении частицы упомянутых компонентов могут закупорить поры, вызвать воспаление и выпадение волос.

Кроме того, Жовтан заявила, что сухой шампунь может содержать натуральные экстракты, которые, в свою очередь, приводят к аллергическим реакциям, зуду и раздражению кожи. Помимо прочего, собеседница издания объяснила, что подобные продукты делают волосы тусклыми и лишают их блеска.

Также специалистка предупредила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям, у которых чувствительная кожа головы.