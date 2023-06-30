Нутрициолог раскрыла способы избавиться от целлюлита

Чтобы избавиться от целлюлита, рекомендуется скорректировать питание для уменьшения воспаления в организме, рассказала нутрициолог Марина Мельникова. В разговоре с LIFE.ru она посоветовала включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. К ним относятся авокадо, листовая зелень, такая как шпинат, некоторые виды орехов, ягоды, рис, киноа и рыба.

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Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень, орехи, ягоды, цельные зерна, а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например, лосось или скумбрия, — пояснила специалист.

Кроме того, Мельникова советует не забывать о регулярных физических нагрузках. Они помогают скорректировать кровообращение во всем организме и укрепляют мышцы, благодаря чему кожа становится упругой и гладкой. Самыми эффективными упражнениями для избавления от целлюлита нутрициолог называет приседания, выпады, толчки, боковые подъемы ног, бег, прыжки на скакалке, езду на велосипеде и занятия альпинизмом.