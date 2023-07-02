Вот в какой позе полезнее всего спать для хорошего пищеварения

Если хотите избежать проблем с пищеварением, то постарайтесь постоянно спать в определённой позе. Её описал Али Рамадан, эксперт по питанию и здоровью.

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Существуют определённые преимущества сна как на левом, так и на правом боку. Но если вы всё чаще сталкиваетесь с проблемами с пищеварением и с кислотным рефлюксом, то, возможно, вам стоит сменить позу для сна.

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Исследования, как отмечает эксперт, показывают, что для поддержания здоровья пищеварительной системы лучше всего спать на левом боку. Во время сна на этом боку желудок и желудочный сок находятся ниже пищевода, и это уменьшает изжогу и симптомы расстройства пищеварения.

Специалист в области сна и генеральный директор Mattressnextday Мартин Сили также подчеркнул, что при сне на правом боку увеличивается риск попадания желудочной кислоты обратно в пищевод. Это может плохо сказаться на состоянии тех, кто страдает изжогой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).