Как уменьшить талию

Хирург Габеев: упражнения с обручем не помогут уменьшить талию. Другие популярные способы — тоже. Она не станет тоньше, если качать пресс, и даже после проведённой липосакции уменьшится лишь до своего физиологического размера. Похудеть в отдельных местах вообще невозможно — хоть с утра до ночи делай упражнения. О самых известных заблуждениях на этот счёт рассказал пластический хирург клиники «Форма» Алан Габеев.

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4 мифа о тонкой талии

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Миф 1: покрути обруч — и талия уменьшится

По словам врача, он никак не помогает на вашем пути к тонкой талии. Обруч просто не способен убрать лишний вес. С помощью него можно лишь добиться повышения тонуса мышц живота — и то если делать упражнения правильно.

Миф 2: качаешь пресс — худеешь в талии

Здесь мнение специалиста ещё кардинальнее: ни одно упражнение не способно убрать жир в одной конкретной области тела. Если похудение и происходит, то равномерно во всём теле.

«Упражнения для пресса помогут накачать мышцы пресса, но жир с талии будет уходить постепенно, по мере того как вы будете худеть. Никакие тренажёры для талии, кремы, мази или обёртывания не ускорят этот процесс», — отметил Габеев в разговоре с Life.ru.

Миф 3: корсет для талии

После 23–25 лет смысла в корсете нет. Сформировать тонкую талию можно лишь поменяв положение рёбер — для этого носить корсет нужно со школы. При этом долгое ношение корсета чревато последствиями для здоровья, предупредил хирург.

Миф 4: липосакция сужает талию

Да, этот метод убирает так называемые жировые ловушки, которые сложно и часто невозможно устранить, правильно питаясь и занимаясь спортом. Да, она помогает сформировать красивую линию талии и бёдер. Но главное — она не способна сделать талию уже её физиологического размера. Всё потому, что объём талии зависит от ширины грудной клетки.

Мифы о пластических операциях

Заблуждение по поводу липосакции попало в нашу подборку мифов о пластических операциях. Вот ещё несколько:

Грудные импланты нужно менять каждые 10–12 лет. Этот миф связан с тем, что некоторые производители имплантов давали на свою продукцию гарантию 5, 10 лет. Сейчас же большинство пластических хирургов предпочитают каждый год делать осмотр с помощью УЗИ. Если всё хорошо, до следующего года пациент спокойно ходит с прежними имплантами.

После установки силиконовых имплантов нельзя кормить грудью. Можно — не переживая, что в молоко попадут «частички импланта». Вокруг него организм формирует капсулу, поэтому контакта с тканью молочной железы не происходит.