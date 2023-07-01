Как отсрочить менопаузу без лекарств: 6 советов эндокринолога

Эндокринолог Берковская: отдалить климакс можно, занимаясь собой. Специалист предложила список, следуя которому как минимум можно улучшить здоровье и эмоциональное состояние. Она порекомендовала быть физически активной, следить за изменениями веса и придерживаться режима, а ещё радовать себя — новыми занятиями и улучшением своей внешности.

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Менопауза — это полное прекращение менструального цикла. С этим сталкиваются все женщины в возрасте от 49 до 52 лет.

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Однако если же вы чувствуете приближение климакса раньше 45 лет, необходима помощь гинеколога.

Если возраст уже соответствующий, кто-то прибегает к гормональной терапии. Но есть и способы продлить молодость без лекарств. Их назвала в телеграм-канале к. м. н., диетолог и эндокринолог Марина Берковская.

Как отсрочить менопаузу без лекарств

Найдите новый интерес в жизни

Главное — чтобы он приносил вам удовольствие и отвлекал от негативных мыслей. Если начнёте чувствовать позитив и собственную значимость — это занятие то, что вам нужно. Варианты: время, проведённое с внуками или подругами, новое хобби или роман, изучение иностранного языка, клуб по интересам.

Следите за режимом

Две основные рекомендации врача:

спать по 7–8 часов;

вставать в одно и то же время.

При этом не так важно, во сколько вы засыпаете. Хотя, если укладываться до полуночи, выработается больше мелатонина, а он нужен для продления молодости и хорошего самочувствия.

Контролируйте вес

Если чувствуете, что вес растёт, сразу за дело: ведите дневник питания и, опираясь на него, корректируйте рацион.

К примеру, 500 килокалорий можно убрать, сократив количество простых углеводов и жиров. Претенденты на выбывание: конфеты и печенье, сладкий латте, семечки, бутерброды с сыром и сливочное масло. А вот заменить всё это можно птицей, морепродуктами, овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

Больше двигайтесь

Долгие прогулки пешком, вверх по лестнице, а не на лифте, в магазин — только сами, никаких доставок. В целом гулять нужно хотя бы полчаса, но регулярно. Часто небольшие ежедневные нагрузки могут быть эффективнее тренировок в спортзале, отметила врач.

Следите за здоровьем

Полезно пройти комплексное медобследование — даже если вам 40, а ничего не болит. Также нужно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, следить за давлением.

Отличный вариант — витамин D3 и другие добавки, но пить их нужно, проконсультировавшись с врачом.

Запишитесь к косметологу

Подойдёт всё, что улучшает внешний вид и поднимает настроение. «Современная женщина проводит в менопаузе треть своей жизни. И в ваших руках сделать этот период как можно более комфортным. Поэтому начните ходить к косметологу, если у вас ещё нет этой привычки», — отметила Берковская.

Какие анализы важно сдавать после 30 лет

Инфекционист Андрей Поздняков посоветовал тем, кому за 30 (и женщинам, и мужчинам), каждый год сдавать:

общий анализ крови (ОАК);

общий анализ мочи (ОАМ);

биохимию крови.