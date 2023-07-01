Могут ли веснушки вызвать рак

Врач Стецкая: веснушки не могут вызвать рак кожи. Так что это лишь популярное заблуждение о всем знакомых мелких рыжих пятнышках на коже. Никакой это не предвестник злокачественной опухоли и даже не кожное заболевание. А всего лишь один из видов пигментных пятен, которые лучше всего заметны на светлой коже. Это и другие мифы развеяла кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Стецкая.

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Миф 1. Веснушки могут вызвать рак. В действительности эти пятнышки совсем не опасны для их обладателя. Это лишь реакция организма на ультрафиолет.

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При этом у многих веснушки бывают не круглый год, а только весной-летом, когда ярко светит солнце.

Миф 2. Веснушки можно убрать лимонным соком. А ещё соком петрушки. Но оба варианта — опасны для здоровья. По словам врача, самостоятельное отбеливание кожи может закончиться повышением её чувствительности к ультрафиолету и аллергией. Любые вмешательства должны быть обговорены с косметологом.

Миф 2. Все люди с веснушками легкомысленные и ветреные. Наличие веснушек никак не связано с темпераментом человека.

Как убрать веснушки

Сделать это можно, но тут важна аккуратность. Риски велики — усиление пигментации и нанесение вреда коже. Поэтому лучший способ, по мнению врача-дерматолога Алёны Романовой, — обратиться к опытному косметологу.

хорошее увлажнение — коже важно активно восстанавливаться после косметических процедур;

утром умываться деликатными средствами;

перед выходом на улицу обязательно наносить солнцезащитный крем;

есть продукты с высоким уровнем витамина С (он предупреждает пигментацию). Это киви, капуста, яблоки, перец, клюква, цитрусы, смородина;

не использовать средства с аромамаслами, не верить отбеливающим рецептам;

в сезон яркого солнца не делать химические пилинги и лазерные процедуры, коагуляцию сосудов в области лица. Также можно добавить и домашний уход:

У кого бывают веснушки

Дело в основном в наследственности, солнце лишь активирует процесс появления веснушек, объяснила дерматовенеролог, трихолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алёна Романова.