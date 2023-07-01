Врач назвала опасные для сосудов продукты

Кардиолог Анна Кореневич предупреждает о продуктах, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Ее слова приводит RG.RU.

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В частности, следует ограничить потребление быстрых углеводов, таких как сладости и хлебобулочные изделия с высоким гликемическим индексом. Также рекомендуется ограничить употребление картошки, белого риса и макарон, если они не являются продуктами из твердых сортов пшеницы. Вместо этого, предпочтение стоит отдавать коричневому рису и картофелю в мундире.

Кардиолог подчеркивает, что строгие запреты в питании могут вызывать стресс и негативные эмоции. Поэтому важно постепенно внедрять здоровые принципы питания в повседневную жизнь, сосредотачиваясь также на снижении стресса и укреплении психологической гибкости. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходимо помнить, что изменения в питании и образе жизни должны быть устойчивыми и постепенными, а не сопровождаться строгими запретами, которые могут только усугубить состояние сердца и сосудов.