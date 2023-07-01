Эксперты дали советы по восстановлению сил после велопрогулки

Эксперты журнала Shape дали советы по восстановлению сил после велопрогулки. Рекомендации приведены на сайте издания.

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Специалисты рассказали, что проработать мышцы-сгибатели бедра помогут глубокие выпады. Для этого необходимо сначала левой ногой сделать выпад вперед и опустить на пол правое колено. «Напрягите правую ягодицу и подайтесь тазом вперед, расправляя грудь, пока не почувствуете напряжение передней поверхности правого бедра», — пояснили в издании. В этом положении необходимо остаться на 30 секунд, а затем поменять сторону.

Растянуть мышцы груди, по словам экспертов, поможет подъем фитбола. Мяч нужно зажать обеими руками позади себя на уровне таза, приподнять его и с усилием свести лопатки. В этом положении необходимо простоять пять секунд, затем расслабиться и повторить движение еще десять раз.