Гинеколог перечислила основные причины женского бесплодия

«Есть несколько школ в России. Некоторые выдвигают на первое место трубно-перитонеальный фактор бесплодия. То есть это проблемы воспалительные в трубах. Другой блок учёных говорит, что на первое место надо выдвигать эндокринные формы бесплодия. Это формы, связанные с нарушением гормонального фона, в основном женщин. Обе версии имеют право на жизнь, потому что практически в равных долях — это два основных фактора по которым не наступает беременность. Проблемы с трубами возникают у женщин, у которых хронические воспалительные процессы, какие-то перенесённые заболевания органов малого таза, заболевания, передающиеся половым путём, которые не лечились. Постепенно, накапливаясь, инфекционный фактор вовлекает в патологию не только влагалище, шейку, но и захватывает маточные трубы.