Гинеколог перечислила основные причины женского бесплодия
аще всего это воспаление маточных труб или эндокринные заболевания.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач акушер-гинеколог ГКБ им. Плетнёва Диана Цинцадзе.
«Есть несколько школ в России. Некоторые выдвигают на первое место трубно-перитонеальный фактор бесплодия. То есть это проблемы воспалительные в трубах. Другой блок учёных говорит, что на первое место надо выдвигать эндокринные формы бесплодия. Это формы, связанные с нарушением гормонального фона, в основном женщин. Обе версии имеют право на жизнь, потому что практически в равных долях — это два основных фактора по которым не наступает беременность. Проблемы с трубами возникают у женщин, у которых хронические воспалительные процессы, какие-то перенесённые заболевания органов малого таза, заболевания, передающиеся половым путём, которые не лечились. Постепенно, накапливаясь, инфекционный фактор вовлекает в патологию не только влагалище, шейку, но и захватывает маточные трубы.
Чтобы беременность вообще наступила, сперматозоид должен продвинуться через шейку, через тело матки, через трубу и подойти к ампулярному отделу трубы, где и происходит оплодотворение. Если есть воспалительный фактор, идёт отёк трубы или вовсе непроходимость, то сперматозоид своей цели не может достигнуть и до яйцеклетки не доходит».
Врач отметила, что на способность к зачатию также влияют усталость, психоэмоциональное состояние и бытовые проблемы.Чтобы беременность вообще наступила, сперматозоид должен продвинуться через шейку, через тело матки, через трубу и подойти к ампулярному отделу трубы, где и происходит оплодотворение. Если есть воспалительный фактор, идёт отёк трубы или вовсе непроходимость, то сперматозоид своей цели не может достигнуть и до яйцеклетки не доходит». Врач отметила, что на способность к зачатию также влияют усталость, психоэмоциональное состояние и бытовые проблемы.Ранее акушер-гинеколог рассказал, что в 50% случаев пара не может зачать ребёнка из-за мужского бесплодия.