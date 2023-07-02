Секс после родов: когда уже можно и какие есть нюансы

Гинеколог Шишкина: нужно подождать 6 недель после родов до занятий сексом
Гинеколог Шишкина: нужно подождать 6 недель после родов до занятий сексом. Молодые мамы и папы часто задаются вопросом, когда же можно вступать в интимную близость без вреда для здоровья после рождения ребёночка. По мнению специалиста, придётся подождать около месяца, а то и больше: всё должно как следует зажить. Но и по истечении срока заниматься любовью нужно с осторожностью.
Когда можно заниматься сексом после родов
Как рассказала гинеколог DocMed Дарья Шишкина, окончательно шейка матки закрывается примерно через три недели после родов, однако врачи рекомендуют выждать все 6 недель.
Дело в том, что после закрытия матки из неё ещё некоторое время отходят послеродовые выделения, а это очень благоприятная для размножения микробов среда, поэтому сексом лучше не заниматься.
В любом случае, отмечает Шишкина, перед тем как вернуться к постельным развлечениям, надо навестить гинеколога: он убедится, что шейка закрыта, разрывы (если были) зажили, а выделения идут нормальные.
Кстати, если роды прошли с кесаревым сечением, то тоже нужно выждать шесть недель, потому что до этого есть шанс занести инфекцию или повредить швы на матке.
Секс после родов: какие особенности
У послеродового секса порой есть неприятные нюансы. Так, поначалу ощущения могут быть болезненными и сухими, особенно у кормящих матерей, у которых снижается уровень гормонов, включая те, что отвечают за возбуждение.
Так что секс должен быть нежным, а партнёр — аккуратным. И можно на всякий случай воспользоваться лубрикантом (смазкой).
Редко, но у молодых мам иногда возникают и более сложные симптомы. Это:
- непроходящая боль во время секса (даже со смазкой);
- появление странно пахнущих (или выглядящих) выделений;
- кровотечение;
- боли внизу живота;
- швы заживают очень долго.
При наличии любого из этих симптомов стоит как можно быстрее показаться врачу. Сами эти болячки могут и не пройти, а вот усугубиться — запросто.
Секс во время месячных: нормально ли это
Не менее, кстати, популярный вопрос у пар, молодых и не только: можно ли вести обычную половую жизнь в период менструации. Специалисты говорят: да, да и ещё раз да! Но есть парочка (не слишком необычных) нюансов.
Во-первых, оба партнёра должны хотеть близости. Во-вторых, у них не должно быть инфекций, передающихся половым путём. Ну и, в-третьих, очевидно, что женщине в процессе не должно быть больно.
Впрочем, некоторым дамам секс во время месячных очень нравится: оргазмы получаются более яркими. Так что, если вы оба не против, дерзайте.