Секс после родов: когда уже можно и какие есть нюансы

Гинеколог Шишкина: нужно подождать 6 недель после родов до занятий сексом. Молодые мамы и папы часто задаются вопросом, когда же можно вступать в интимную близость без вреда для здоровья после рождения ребёночка. По мнению специалиста, придётся подождать около месяца, а то и больше: всё должно как следует зажить. Но и по истечении срока заниматься любовью нужно с осторожностью.

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Когда можно заниматься сексом после родов

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Как рассказала гинеколог DocMed Дарья Шишкина, окончательно шейка матки закрывается примерно через три недели после родов, однако врачи рекомендуют выждать все 6 недель.

Дело в том, что после закрытия матки из неё ещё некоторое время отходят послеродовые выделения, а это очень благоприятная для размножения микробов среда, поэтому сексом лучше не заниматься.

В любом случае, отмечает Шишкина, перед тем как вернуться к постельным развлечениям, надо навестить гинеколога: он убедится, что шейка закрыта, разрывы (если были) зажили, а выделения идут нормальные.

Кстати, если роды прошли с кесаревым сечением, то тоже нужно выждать шесть недель, потому что до этого есть шанс занести инфекцию или повредить швы на матке.

Секс после родов: какие особенности

У послеродового секса порой есть неприятные нюансы. Так, поначалу ощущения могут быть болезненными и сухими, особенно у кормящих матерей, у которых снижается уровень гормонов, включая те, что отвечают за возбуждение.

Так что секс должен быть нежным, а партнёр — аккуратным. И можно на всякий случай воспользоваться лубрикантом (смазкой).

Редко, но у молодых мам иногда возникают и более сложные симптомы. Это:

непроходящая боль во время секса (даже со смазкой);

появление странно пахнущих (или выглядящих) выделений;

кровотечение;

боли внизу живота;

швы заживают очень долго.

При наличии любого из этих симптомов стоит как можно быстрее показаться врачу. Сами эти болячки могут и не пройти, а вот усугубиться — запросто.

Секс во время месячных: нормально ли это

Не менее, кстати, популярный вопрос у пар, молодых и не только: можно ли вести обычную половую жизнь в период менструации. Специалисты говорят: да, да и ещё раз да! Но есть парочка (не слишком необычных) нюансов.

Во-первых, оба партнёра должны хотеть близости. Во-вторых, у них не должно быть инфекций, передающихся половым путём. Ну и, в-третьих, очевидно, что женщине в процессе не должно быть больно.