5 причин, почему вы все время мерзнете

Если вы постоянно мерзнете, это может говорить о серьезных заболеваниях, не стоит игнорировать этот симптом. Температуру тела контролирует гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или слишком высокой, он посылает сигналы мышцам, органам и нервной системе.

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Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции, — щитовидную железу и надпочечники. Нарушения в работе этих органов могут дать сбой в теплообразовании. "Рамблер" расскажет, из-за еще вы можете мерзнуть.

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Гипотиреоз

Связь температуры тела и щитовидной железы хорошо известна. При понижении температуры окружающей среды щитовидная железа вырабатывает большее количество гормонов для ускорения метаболизма и теплообразования.

Анемия

Железо входит в состав гемоглобина, который доставляет кислород по всему организму. Он-то и помогает сохранять и вырабатывать тепло. При недостатке кислорода человек ощущает непереносимость холода. Чем ниже уровень железа в организме, тем больше снижается способность к теплорегуляции. Анемии, спровоцированные недостатком В12- и В9, также могут приводить к постоянной зябкости.

Заболевание периферических сосудов

Повышенная зябкость часто отмечается, когда кровь не поступает к тканям из-за повреждения в сосудистом русле. Характерный симптом в таком случае — холодные руки и ноги.

Сахарный диабет

Это заболевание сопровождается разными изменениями метаболической, сердечно-сосудистой и нервной функций. Часто при диабете у человека возникает невропатия, нарушение работы одного или множества нервов. В норме при снижении окружающей температуры сосуды сужаются, приток крови снижается, так организм пытается сохранить тепло. Но у людей, страдающих диабетом, этот механизм нарушается, и появляется постоянное чувство холода.

Анорексия