Учёные нашли новую стратегию снижения веса: голодать не придётся

Исследование выяснило, что подсчитывание калорий и прерывистое голодание дают одинаковый эффект. Поэтому при похудении важно учитывать индивидуальные предпочтения.

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В ходе эксперимента 77 взрослых участников с ожирением были разделены на три группы. Первая придерживалась режима ограниченного по времени питания в течение восьми часов. Вторая снизила потребление калорий на 25%. Контрольная группа не меняла своего образа жизни. Уровень физической активности каждого человека оставался одинаковым.

Учёные обнаружили, что группа прерывистого голодания потребляла на 425 калорий меньше в день и сбросила примерно на 4,5 кг больше, чем контрольная группа, за 12 месяцев. Участники, сократившие количество калорий, похудели на 5,5 кг.

Испытуемые сумели скинуть вес, однако профессора не заметили существенных различий в потере килограммов между ними. Тем не менее для подтверждения результатов требуются дополнительные исследования.

В сопровождающей эксперимент редакционной статье доктора медицины Виктории Катеначчи и доктора медицины Адама Гилдена из Медицинского университета Колорадо отмечается: