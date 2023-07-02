Россиянам рассказали о пользе крапивы

В крапиве содержится витамин К, который необходим организму для предотвращения развития онкологических заболеваний, рассказал MK.RU гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он добавил, что данный витамин обеспечивает нормальную свертываемость крови, делает кости крепкими, помогает бороться с атеросклерозом и диабетом.

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В то же время врач предупредил, что передозировка витамина К может навредить организму. Чрезмерное употребление продуктов, содержащих данный элемент, грозит тромбозом и кровотечением.

По словам специалиста, оптимальная суточная доза витамина К составляет 100 микрограммов. При этом он указал, что в 100 граммах крапивы может содержаться до 500 микрограммов данного витамина.

Вялов добавил, что жгучее растение богато железом, кальцием и магнием. Суп из крапивы способствует улучшению пищеварения, укрепляет иммунитет, а также регулирует уровень холестерина в крови.