Россиянам рассказали о неожиданном способе быстро похудеть

Психолог Ирина Хвингия назвала россиянам неожиданный способ быстро похудеть.

© Свободная пресса

В интервью радио Sputnik она рассказала, что, используя тарелки определённого цвета, человек начинает меньше есть, что поможет в короткие сроки избавиться от лишних килограммов.

Так, по словам специалиста, тем, кто хочет меньше есть и похудеть, поможет серый цвет посуды, так как тарелка с таким цветом ассоциируется с несвежей едой.

«Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвет, – пояснила объяснила Хвингия – Обратите внимание: многие рестораны используют красный цвет в интерьере. Это для того, чтобы посетители делали больше заказов».