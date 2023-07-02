Продукты, которые способствуют здоровому сну

Бывает, что даже при подходящих условиях мы никак не можем заснуть. Причиной этого могут быть определённые продукты. А некоторая пища, наоборот, способствует здоровому сну.

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Доктор Сью Пикок, консультант-психолог, работающий с Opera Beds, посоветовала для хорошего сна употреблять продукты, в которых много аминокислоты триптофана. Благодаря сбалансированной диете, богатой триптофаном и витаминами группы B, можно улучшить сон.

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Содержится триптофан в индейке, молочных продуктах, семенах. Он способствует выработке серотонина, который помогает расслабиться и заснуть. Также присутствует триптофан в консервированном тунце, курице, овсе, орехах и семенах, шоколаде, хлебе, фруктах. Подтверждено это было в ходе исследования, опубликованного в журнале Nutrition Reviews в 2022 году.

Ещё расслаблению мышц способствует магний. Он входит в состав орехов, листовой зелени, цельнозерновых продуктов. Витамины группы B найти можно в мясе, яйцах, бобовых.