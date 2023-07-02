Врач: От мигрени спасут физкультура и сон

Приступы продолжительной пульсирующей головной боли могут указывать на мигрень. Об этом рассказала профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Ольга Воробьева, пишет «Парламентская газета».

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Мигрень – хроническое заболевание, которое может передаваться по наследству, рассказала врач. Оно вызывает тошноту, сильное раздражение при ярком свете и громких звуках. Спровоцировать приступы могут смена погоды, голод, неправильный сон, а также некоторые продукты, включая горький шоколад, свежевыжатые цитрусовые соки, жирные сыры, орехи, алкогольные напитки.

По статистике, женщины страдают от мигрени вдвое чаще, чем мужчины, но у мужчин мигрень протекает тяжелее. У подверженных мигрени чаще случаются инсульты и инфаркты.

Некоторые во время приступа предпочитают отлежаться в темноте и перетерпеть боль. Этого делать не стоит – мигренозную атаку нужно оборвать, считает врач. Для этого подойдут простые анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты.

Вылечить мигрень нельзя, потому что это хроническое заболевание, но можно уменьшить частоту и интенсивность атак.

«Первое, что мы рекомендуем пациентам, – вести дневник приступов и записывать в него список триггеров, которые провоцируют атаку, – будь то стресс, недосыпание или определенный продукт», – отметила Воробьева.

Названных факторов риска нужно стараться избегать.