Как справиться с бессонницей во время беременности: 7 советов врача

Бессонница во время беременности — не редкость: в этот период жизни женщина сталкивается с настоящим испытанием, в котором намешан ком из гормонов, а также внешних и внутренних изменений. Какие причины чаще всего влияют на сон и как беременным начать высыпаться, «Летидор» разбирался вместе с гинекологом Юлией Кучерявой.

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Согласно исследованию Национального фонда сна США около 80% беременных страдают с бессонницей или нарушениями сна. Обычно проблемы проявляются уже на ранних сроках и усиливаются к поздним.

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Когда и почему возникает бессонница?

На ранних сроках беременности

В первом триместре женщины сталкиваются с быстрой гормональной перестройкой, из-за чего возникает чрезмерная сонливость днем. Также влиять на сон может рост матки и сопутствующие ему приступы тошноты, частые позывы в туалет, изжога, неприятные или даже болезненные ощущения в районе спины. Свою лепту вносит и беспокойство: женщины нередко переживают насчет ребенка, грядущих родов и первых месяцев жизни малыша. Так как уровень гормонов повышается быстро, даже с виду нейтральные или безобидные новости начинают восприниматься сильнее, вызывая волнение и множество мыслей.

На поздних сроках беременности

В третьем триместре гормон прогестерон в десять раз превышает пиковый уровень во время менструального цикла: ощущается усталость, нервозность, усиливается желание спать днем. В это время уже около 98% опрошенных женщин отмечают, что просыпаются ночью. Проблемы со сном возникают по нескольким причинам. Например, из-за того, что:

- женщине трудно найти удобную позу: на животе спать нельзя, а с увеличением сроков не рекомендуется спать и на спине;- ежедневные нагрузки отзываются болью в спине, пояснице, ноги могут отекать;- матка давит на мочевой пузырь: ночные походы в туалет становятся еще чаще;- у 27-30% проявляется синдром беспокойных ног, нередко их сводит судорогой;- шевеления ребенка теперь ощущается сильнее;- учащаются случаи изжоги;- кожа на животе растягивается: ощущается зуд. - могут проявляться кошмары: приближаются роды, многие волнуются еще сильнее.

Как бороться с бессоницей?

Обустроить спальное место

Во время беременности женщинам обычно требуется больше пространства и больше подушек — их можно класть под ноги, под бок, со стороны спины. Можно использовать специальные подушки для беременных — с ними проще найти удобную позу для сна.

Применять медикаментозные препараты

Беременность и роды — естественные процессы, и протекать они должны, по возможности и показаниям специалистов, максимально физиологично. Однако многим известно, что это не всегда возможно — иногда приходится прибегать к терапии.

«В случае, если нарушения сна во время беременности приводят к переутомлению и упадку сил, неизбежно возникает вопрос о коррекции состояния. В такой ситуации и врачи, и пациентки встают перед сложным выбором — ведь далеко не все «протокольные» препараты допустимо принимать во время беременности, а многие — просто опасно. Поэтому так важно консультироваться со специалистами, контролировать самочувствие и подбирать в этот нежный период бережное, натуральное лечение. Проверенные натуральные препараты не имеют лекарственных кросс-взаимодействий и эффекта привыкания», — делится эксперт АНО «Культура здоровья», врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, заведующая отделением гинекологии клиники «Энергия Здоровья» Юлия Кучерявая.

Не пить много воды на ночь

Если есть проблемы с частыми пробуждениями в туалет, то стоит меньше пить во второй половине дня (после 17:00). В ванной комнате лучше использовать приглушенный ночник, так как из-за яркого света возникают сложности с повторным засыпанием.

Обследоваться на предмет дефицита элементов

Например, при синдроме беспокойных ног стоит обратиться к специалисту и проверить уровень фолиевой кислоты и железа. Также беременным часто не хватает многих витаминов — B12, D и других.

Не переедать и пересмотреть меню

Справиться с тяжестью или изжогой можно, если перестать переедать на ночь и исключить тяжелую, острую и жареную пищу. Можно также обсудить с врачом использование безрецептурных антарацидов — например, «Маалокс», «Альмагель», «Ренни» и других.

Научиться расслабляться перед сном

Если нет противопоказаний, можно использовать ароматерапию (например, с маслами жасмина или лаванды), принимать теплую ванную или душ для расслабления тела, заниматься медитацией — она поможет избавиться от негативных мыслей.

Попробовать массаж и самомассаж

Снять напряжение с ног поможет легкий массаж, а уменьшить зуд из-за растяжек на животе — самомассаж. Делать его можно как специальным кремом, так и маслом — такой ритуал не только увлажнит кожу, но и успокоит мысли.