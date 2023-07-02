Гинеколог объяснила, когда половая жизнь считается регулярной

«Окном оплодотворения называется промежуток за два-три дня до овуляции и сам день овуляции. То есть в течение трёх-четырёх дней в месяц есть вероятность, что беременность наступит. Если пара раз в неделю или в субботу-воскресенье занимается процессом деторождения, а овуляция происходит в четверг, то беременность не случится. Регулярная половая жизнь — интервалы 36-48 часов, 3-4 раза в неделю. Если в течение полугода при таком ритме беременность не наступает, тогда уже нужно заниматься обследованием».