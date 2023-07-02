Гинеколог объяснила, когда половая жизнь считается регулярной
Интервалы между актами составляют 36-48 часов, то есть 3-4 раза в неделю.
Такой ритм позволит быстро забеременеть, если пара здорова. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач акушер-гинеколог ГКБ им. Плетнёва Диана Цинцадзе.
«Окном оплодотворения называется промежуток за два-три дня до овуляции и сам день овуляции. То есть в течение трёх-четырёх дней в месяц есть вероятность, что беременность наступит. Если пара раз в неделю или в субботу-воскресенье занимается процессом деторождения, а овуляция происходит в четверг, то беременность не случится. Регулярная половая жизнь — интервалы 36-48 часов, 3-4 раза в неделю. Если в течение полугода при таком ритме беременность не наступает, тогда уже нужно заниматься обследованием».
Ранее гинеколог перечислила основные причины женского бесплодия. Чаще всего это воспаление маточных труб или эндокринные заболевания, сказала Диана Цинцадзе.