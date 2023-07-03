Врач рассказал, на каком боку лучше спать

Эксперт по питанию Радаман: сон на правом боку может навредить людям с проблемным ЖКТ. Здоровый человек может спать как ему удобно, а вот людям с хроническими заболеваниями или барахлящими внутренними органами приходится выбирать определённые позы для сна, точнее избегать опасные для себя. Чаще всего люди спят на боку, и тут нужно правильно выбрать сторону.

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Как объяснил эксперт по питанию и здоровью Али Радаман, есть ограниченное количество поз для сна, и если на здоровье жалоб нет, то можно спать как угодно. Однако в ином случае у каждой позы есть ряд противопоказаний.

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1. Сон на правом боку провоцирует изжогу, особенно если есть ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Во время сна желудок вместе с желудочным соком поднимается выше пищевода, и кислота может легко туда попасть.

Могут появиться чувство тяжести в животе, жжение вверху грудной клетки, лёгкая тошнота. В таком случае надо поменять позу. Если не помогло, то лучше принять таблетку от изжоги. Терпеть категорично нельзя — кислота просто сожжёт слизистую. Препараты не убирают боль, а гасят кислоту, это две разные вещи.

2. Сон на спине считается самым удачным для здоровья — всё на правильной высоте и в нужном виде расслабляется. Но если есть проблемы с храпом, то со сном на спине лучше повременить. Он может ухудшить положение и даже привести к остановке дыхания во сне. Если храпите, то лучше спать на боку или в позе эмбриона.

3. Сон на животе — придумка дьявола и совершенно никому не полезен. В такой позе организм совсем не отдыхает, позвоночник постоянно напряжён, а шея утром, скорее всего, будет скрипеть и болеть.

4. Сон в отдельной кровати от партнера. Этот пункт выделяет не Радаман, а психолог Анна Стеф. Потому что, по её экспертному мнению, такая привычка очень полезна для психического здоровья и укрепления семьи. Когда никто не перетягивает одеяло на себя, не тыкается холодными ногами, не храпит и не заезжает случайно рукой в самые дорогие и нежные места, то и погода в доме лучше, и секс красочнее.

Привычки для спокойного сна

1. Нельзя наедаться перед сном.

2. Вечером лучше погулять на свежем воздухе.