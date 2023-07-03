Тренер рассказал о влиянии занятий фитнесом на женское либидо

«Это способствует лучшему снабжению кровью органов и тканей, включая половую систему, и может привести к улучшению сексуальной функции и повышению либидо у женщин», — заявил Сливак.

Тренер добавил, что регулярные тренировки положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин. Это позволяет им чувствовать себя активнее и энергичнее как в повседневной жизни, так и в интимной сфере, резюмировал он.

30 июня сексолог Трэйси Кокс назвала способы повысить выносливость и сделать секс ярче. По ее словам, качество секса зависит не только от техники и открытости к экспериментам, но и от сексуального здоровья обоих партнеров. Поддержать его можно с помощью здорового образа жизни, правильного питания и снижения уровня стресса. Кроме того, для сохранения высокого уровня либидо необходимо высыпаться.