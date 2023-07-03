Эксперт объяснила, почему жиры нельзя исключать из рациона

Многие люди исключают из своего рациона жиры, опасаясь их вреда для организма и фигуры. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с агентством "Прайм" развенчала миф о вреде жиров.

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По словам эксперта, жиры как растительного, так и животного происхождения крайне необходимы для нормального функционирования организма человека.

Мясникова напомнила, что для взрослых потребление жиров должно составлять не более 30 процентов от калорийности суточного рациона, а физиологическая потребность в жирах — от 72 до 127 граммов в сутки для мужчин и от 57 до 100 граммов для женщин.

Сливочное масло считается вредным из-за высокой калорийности и холестерина, а также из-за содержания трансжиров. Со всеми утверждениями специалист готова поспорить.

По словам Мясниковой, калорийность сливочного масла действительно высокая, однако всего пять-десять граммов этого продукта могут принести пользу организму. Дело в том, что в молочном жире содержатся незаменимые моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые повышает уровень "хорошего" холестерина в рационе.