Гинеколог предостерегла планирующих беременность женщин от худобы

Гинеколог предостерегла планирующих беременность женщин от чрезмерной худобы
Недостаток веса может привести к бесплодию. Также дефицит массы тела влияет на уровень гормонов.
Недостаток веса может привести к бесплодию.
Также дефицит массы тела влияет на уровень гормонов.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач акушер-гинеколог ГКБ им. Плетнёва Диана Цинцадзе.
«Есть женщины, которые очень активно следят за своим весом и считают, что 50 кг — это избыточный вес. Они не едят. Если вес женщины меньше 52 кг, то это уже очень большой фактор риска по гормональному дисбалансу в организме и ненаступлению беременности».
Ранее эндокринолог предупредила об опасном типе ожирения у женщин. К специалистам следует обратиться, если увеличились отдельные части тела. В частности, если вырос только живот. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-эндокринолог ГКБ им. Плетнёва Маргарита Лернер.