Гинеколог предостерегла планирующих беременность женщин от худобы

«Есть женщины, которые очень активно следят за своим весом и считают, что 50 кг — это избыточный вес. Они не едят. Если вес женщины меньше 52 кг, то это уже очень большой фактор риска по гормональному дисбалансу в организме и ненаступлению беременности».