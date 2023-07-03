Диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые фрукты опасно есть при сахарном диабете и нечувствительности к глюкозе. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам медика, после 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. И им следует есть фрукты в ограниченном количестве, например, манго, банан, виноград, сладкие яблоки. А при некомпенсированном диабете и высоком сахаре от этих фруктах стоит отказаться.

Соломатина также предупредила об опасности дыни и арбуза.

Эти фрукты могут навредить людям после 50 лет. В них содержится много воды. Если сочетать арбуз или дыню с соленой пищей, то жидкость будет задерживаться, что приведет к повышению артериального давления. Елена Соломатина Врач-диетолог