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Диетолог Соломатина рассказала, от каких фруктов стоит отказаться после 50 лет

Диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые фрукты опасно есть при сахарном диабете и нечувствительности к глюкозе. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам медика, после 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. И им следует есть фрукты в ограниченном количестве, например, манго, банан, виноград, сладкие яблоки. А при некомпенсированном диабете и высоком сахаре от этих фруктах стоит отказаться.

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Соломатина также предупредила об опасности дыни и арбуза.

Эти фрукты могут навредить людям после 50 лет. В них содержится много воды. Если сочетать арбуз или дыню с соленой пищей, то жидкость будет задерживаться, что приведет к повышению артериального давления.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Если же у человека после 50 лет нет перечисленных заболеваний, то можно есть любые фрукты в небольшом количестве.

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