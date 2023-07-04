Как загорать без вреда для кожи и организма

Эти рекомендации помогут избежать ожогов и неровного тона кожи.

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Как загорать правильно и равномерно

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Избегайте солнечного воздействия во время пиковой интенсивности УФ-лучей. Обычно она приходится на промежуток времени с 10:00 до 16:00. Если вы находитесь на открытом воздухе в это время, старайтесь пребывать в тени или использовать солнцезащитный крем.

Используйте солнцезащитный крем с достаточным уровнем защиты от УФ-лучей. Выбирайте средства с более высоким SPF (фактором защиты от солнца), особенно если ваша кожа светлая или вы чувствительны к солнечным ожогам. Наносите крем за 15-30 минут до выхода на солнце и периодически обновляйте косметический продукт в течение дня.

Одевайтесь соответственно. Покрывайте свою кожу лёгкой и защищающей одеждой, чтобы предотвратить прямое воздействие УФ-лучей. Широкополая шляпа и солнцезащитные очки также помогут защитить лицо и глаза.

Постепенно увеличивайте время пребывания на солнце. Начните с коротких сессий загара, увеличивая время. Это поможет вашей коже приспособиться к солнцу и уменьшит риск солнечных ожогов.

Периодически делайте перерывы. Позвольте своей коже отдохнуть от солнечных лучей, особенно во время пиковой интенсивности.

Увлажняйте кожу. После загара наносите увлажняющий лосьон или молочко на кожу, чтобы предотвратить пересушивание и шелушение.

Помните, что пребывание на солнце может быть опасным, особенно если не соблюдаются правила безопасности.

Избегайте солярия. Подобные процедуры могут повредить вашу кожу и увеличить риск развития рака кожи. Рекомендуется использовать автозагар или другие альтернативные методы, которые не связаны с УФ-лучами.

Защищайте свою кожу от перегревания. Если вы чувствуете жар, переместитесь в тень или в прохладное место. Избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами без перерывов.

Следите за состоянием кожи. Внимательно наблюдайте за любыми изменениями, такими как появление новых родинок, изменение цвета или формы существующих родинок, появление покраснений или язв. Если заметите что-либо подозрительное, обратитесь к врачу для профессиональной оценки.

Учитывайте особенности типа кожи. Некоторые люди имеют более чувствительную кожу, подверженную солнечным ожогам или повреждениям от УФ-лучей. Если у вас светлая кожа, рыжие или светлые волосы, вам может потребоваться дополнительная защита от солнца и осторожность при загаре.

Когда и сколько можно находиться на солнце

Это зависит от нескольких факторов, таких как ваш тип кожи, интенсивность солнечного излучения, местоположение и время дня. Люди с более тёмным типом кожи обычно имеют большую естественную защиту от солнца, в то время как лица с более светлым типом кожи больше подвержены солнечным ожогам и повреждениям от УФ-лучей.

Общепринятой рекомендацией является ограничение времени на прямом солнце до 10-15 минут вначале и постепенное увеличение времени загара с течением времени. Это помогает вашей коже приспособиться к солнечным лучам и уменьшает риск солнечных ожогов.

Важно помнить, что длительное пребывание на солнце без достаточной защиты может привести к солнечным ожогам, перегреванию организма и повреждению кожи. Поэтому рекомендуется делать перерывы, использовать солнцезащитный крем с достаточным уровнем защиты и носить защищающую одежду и головные уборы.

Если у вас есть определённые заболевания или вы принимаете лекарства, которые могут повысить чувствительность к солнечному излучению, вам следует проконсультироваться с врачом или дерматологом, чтобы получить индивидуальные рекомендации по времени пребывания на солнце и мерам предосторожности.

Наилучшее время для загара на солнце — это утро и вечер, когда интенсивность УФ-лучей не так высока, как в середине дня. В это время суток солнце находится ниже на горизонте, то есть лучи проходят более длинный путь через атмосферу и имеют больше шансов рассеяться и поглотиться, снижая интенсивность УФ-излучения.

Ориентируйтесь на рекомендации

Умеренное солнце обеспечивает достаточное количество УФ-лучей для стимуляции синтеза витамина D в организме и получения лёгкого загара, но при этом не слишком интенсивно, чтобы предотвратить возникновение солнечных ожогов и повреждение кожи.

Интенсивность солнечного излучения зависит от многих факторов, включая географическое расположение, время года, высоту над уровнем моря и погодные условия. Лучше загорать, когда солнце находится ниже на горизонте, например, утром или вечером, когда лучи проходят более длинный путь через атмосферу и имеют больше шансов рассеяться и поглотиться.

Независимо от интенсивности солнца, всегда важно применять солнцезащитный крем с достаточным уровнем защиты от УФ-лучей, носить защитную одежду и использовать головные уборы для дополнительной защиты от солнечного излучения.

Если ваша цель — получить равномерный загар без риска солнечных ожогов, следуйте советам

Загар до шоколадного цвета требует времени и терпения, и важно заботиться о своей коже в процессе.

Для достижения шоколадного загара можно использовать различные средства и методы.

Как получить желаемый оттенок загара

Солнцезащитные кремы с SPF. Используйте солнцезащитный крем с достаточным уровнем SPF, например, SPF 30 или выше. Наносите его равномерно на всю открытую кожу перед выходом на солнце и повторяйте процедуру каждые два часа или после купания и потоотделения.

Бронзирующие солнцезащитные средства. Некоторые солнцезащитные средства содержат бронзаторы, которые помогают усилить цвет загара. Они придают коже небольшой оттенок и способствуют получению более интенсивного загара. При выборе таких продуктов обращайте внимание на SPF, чтобы защитить кожу от УФ-излучения.

Масла для загара. Некоторые масла для загара содержат специальные ингредиенты, усиливающие процесс загара. В их составе обычно есть натуральные масла и экстракты, такие как морковь, кофе, оливковое масло и другие.

Рекомендации для беременных женщин, которые планируют загорать

Беременным женщинам в целом можно загорать на солнце, но необходимо принимать определённые меры предосторожности.

Избегайте перегревания. Беременность может увеличить чувствительность к теплу, поэтому важно избегать перегрева. Загорайте в прохладное время суток, избегайте солнца в пиковые часы. Используйте зонтики, шляпы или навесы для создания дополнительной защиты от прямых солнечных лучей.

Используйте солнцезащитные средства с надёжной защитой. Наносите солнцезащитный крем с SPF не менее 30 на всю открытую кожу перед выходом на солнце. Выбирайте средства, которые не содержат химических фильтров, а предпочтение отдавайте физическим фильтрам, таким как оксид цинка или диоксид титана.

Пейте достаточно воды. Во время солнечных ванн важно поддерживать гидратацию, чтобы избежать обезвоживания.

Слушайте своё тело. Если вы чувствуете дискомфорт, усталость или ощущаете перегревание, немедленно найдите прохладное место и отдохните.

Важно обратиться к своему врачу или акушеру, прежде чем загорать на солнце, особенно если у вас есть особые ограничения или проблемы с кожей. Врач даст индивидуальные рекомендации, учитывая ваше состояние и особенности беременности.

Несколько преимуществ загара

Повышение уровня витамина D. Ультрафиолетовые лучи B (UVB) от солнца стимулируют синтез витамина D в коже. Микроэлемент необходим для здоровья костей и иммунной системы.

Улучшение настроения. Солнечный свет способствует выработке серотонина — гормона, отвечающего за настроение и чувство благополучия.