Медики рассказали, как снять отек ног

Врачи сообщили, что у абсолютно здорового человека в норме отеков быть не должно. Но у жителей крупных городов на фоне нездорового образа жизни, стрессов, недосыпов они могут возникать.

© СОВА

Врачи предупреждают: если отеки держатся несколько дней, появляются с незавидной регулярностью, необходимо обратиться к врачу.

Медики рассказали, что помогает при летних отеках ног. Это контрастный душ, ванна с морской солью, ходьба босиком, массаж ног.

Для профилактики отеков следует отказаться от обуви на высоком каблуке или на абсолютно плоской подошве. Носить обувь на высоком каблуке допустимо не более 2-3 часов подряд, после чего желательно переобуться. Идеальная высота каблука - 3-4 см.

Утро следует начинать с зарядки. Полезно делать перекатывающие движения с пятки на носок и с носка на пятку, ходить на внешней и внутренней сторонах стопы, на носках и пятках. Также полезны упражнения "велосипед" и "березка".

На работе или учебе, сидя долго за столом, можно каждые полтора часа делать вращательные движения ступней.