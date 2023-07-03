Врач объяснила, почему в жару хочется спать

Даже когда мы особо не двигаемся, не занимаемся физкультурой, вырабатываем энергию, выделяем тепло. Когда на улице жарко, нам нужно замедлить его выработку. Поэтому организм притормаживает обменные процессы: кровоток, частоту сердечных сокращений. Раз все это замедляется, человеку хочется спать. Это такой режим самосохранения организма.