Блогерша раскрыла способ избежать натирания бедер в жару

Блогерша Бруклин (фамилия не уточняется), более известная в соцсетях по никнейму @brooklynnlifecare, раскрыла средство от натирания бедер при ходьбе в жару. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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Инфлюэнсерша рассказала, что очень любит шорты. Однако из-за того, что в ее стране очень жаркий климат, ношение данного предмета гардероба ей доставляет неудобство. «Поэтому я использую кокосовое масло, смазывая им внутреннюю часть своих ног», — объяснила Бруклин и добавила, что иногда смешивает кокосовое и гипоаллергенное детское масла.

Зрители поблагодарили девушку за лайфхак в комментариях под видео. «Это отличная идея! Все натуральное и к тому же вы будете вкусно пахнуть», «Нет ничего хуже летом, чем натирание между ног», «Дезодорант и сухой шампунь тоже отлично работают», — писали они.