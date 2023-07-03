Врач предупредил об опасности просроченной косметики

На сайтах объявлений ни в коем случае не стоит приобретать просроченную и бывшую в употреблении косметику, поскольку она может стать причиной ряда неприятных заболеваний, заявил доктор медицинских наук заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

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«Продавец может как угодно красиво расписывать продаваемый продукт, рассказывать, как бережно к нему относился и осторожно и мало пользовался – все это не более чем слова. Ради продажи можно сказать что угодно. Вы сильно рискуете, не имея возможности проверить, в каких условиях реально хранилась, когда и как была вскрыта упаковка с косметической продукцией, соблюдались ли при ее использовании элементарные нормы гигиены», – приводит «360» слова специалиста.

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Он пояснил, что некоторое число микроорганизмов может содержаться даже в герметично запакованной косметике с фабрики, а при вскрытии и использовании продукта, их число значительно возрастает даже при самом бережном отношении. Гильденскиольд отметил, что вирусы, бактерии и грибки попадают в косметику с поверхностей, на которые ее положили или уронили, а также с кожи бывшего владельца в том случае, если он чем-то болеет.

Специалист уточнил, что согласно исследованиям, ряд опасных патогенов, в том числе синегнойная палочка, золотистый стафилококк, грибок Candida albicans и кишечная палочка, могут находиться в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, помаде, блеске для губ. При этом наиболее рекорд по числу содержащихся на них различных микроорганизмов удерживают спонжи, используемые для нанесения тональных кремов.

Риск заражения увеличивается и в том случае, если косметика просрочена. Срок годности отражает период на протяжении которого консерванты способны предотвращать проникновение патогенов в тот или иной продукт, добавил профессор. Использование просроченной косметики может грозить развитием блефарита, конъюнктивита, герпеса, фурункулеза и ряда других неприятных заболеваний.

«Думайте сами, стоит ли небольшая финансовая выгода такого риска. И не придется ли вам потом потратить больше на свое лечение», – заключил Гильденскиольд.