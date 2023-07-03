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Эндокринолог Тананакина рассказала, как контролировать вес

Эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, как контролировать массу тела и не допустить развития ожирения. Об этом сообщает РИАМО.

Эндокринолог назвала способы контролировать вес
© unsplash.com

По словам медика, важнейшим фактором является соответствие дневной калорийности рациона человека его индивидуальным затратам энергии. Калорийность не должна превышать энергозатраты.

Каждому организму также необходимо определенное количество пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, которые должны поступать в "установленных оптимальных пропорциях".

Как отметила врач, углеводы являются основным энергетическим материалом, необходимым для функционирования нашего организма. Они бывают сложными и простыми. К сложным относятся крахмал, гликоген в печени и мышцах.

"У здоровых лиц примерно 15% калорийности рациона обеспечивают белки, от 15 до 30% - жиры, 55-65% должны быть углеводы. В то же время простые и легкие углеводы должны составлять не более 7% калорийности рациона", - объяснила эндокринолог.

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Кроме того, питание должно быть регулярным и дробным, а последний прием пищи не позднее, чем за 2-3 часа до сна.

Ранее эксперт объяснила, почему жиры нельзя исключать из рациона.

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