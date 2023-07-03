Эндокринолог назвала способы контролировать вес

Эндокринолог Тананакина рассказала, как контролировать вес
Эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, как контролировать массу тела и не допустить развития ожирения. Об этом сообщает РИАМО.
По словам медика, важнейшим фактором является соответствие дневной калорийности рациона человека его индивидуальным затратам энергии. Калорийность не должна превышать энергозатраты.
Каждому организму также необходимо определенное количество пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, которые должны поступать в "установленных оптимальных пропорциях".
Как отметила врач, углеводы являются основным энергетическим материалом, необходимым для функционирования нашего организма. Они бывают сложными и простыми. К сложным относятся крахмал, гликоген в печени и мышцах.
"У здоровых лиц примерно 15% калорийности рациона обеспечивают белки, от 15 до 30% - жиры, 55-65% должны быть углеводы. В то же время простые и легкие углеводы должны составлять не более 7% калорийности рациона", - объяснила эндокринолог.
Кроме того, питание должно быть регулярным и дробным, а последний прием пищи не позднее, чем за 2-3 часа до сна.