Россиянки верят в дикие мифы о беременности: что об этом говорит наука

Одни народные приметы и стереотипы о беременности опасны, другие предупреждают об опасности, а некоторые просто смешны. Почему беременных тянет на соленое? Что будет, если сидеть нога на ногу? Можно ли ходить на кладбище, когда ждешь ребенка? «Лента.ру» вместе со специалистами изучила распространенные суеверия, связанные с беременностью, и попыталась разобраться в их происхождении.

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Меловой период

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Говорят, что во время беременности хочется есть мел. Кое-то даже делится переживаниями об этой привычке в сети.

Я всю беременность схожу с ума — безумно хочу мела. Даже по ночам иногда просыпаюсь, чтобы откусить кусочек. Ем я, правда, не весь — так как многие школьные мелки со всякими там противными добавками. А началось все с того, что нашла я в сарае старый кусок белой глины (ну или мел природный), почистила его, в духовке просушила, и все... подсела. За 30 недель я съела уже, наверное, ведро мела

пользовательница форума deti.mail.ru

Мнение эксперта

Ольга Деккер, диетолог: Во время беременности женский организм может испытывать нехватку кальция, что приводит к странному желанию употреблять мел. Однако употребление мела может привести к опасным последствиям, таким как отравление и застой мочи. Вместо мела рекомендуется употреблять другие источники кальция, такие как молочные продукты, твердые сыры, минеральную воду. Консультация с врачом или нутрициологом поможет правильно сбалансировать рацион и удовлетворить потребности в кальции и других важных питательных веществах во время беременности.

Нота соль

О беременных часто шутят, что их тянет на солененькое. Специалисты относятся к этой тяге с пониманием, однако пересоленные продукты советуют заменять другими.

Первый триместр — с ума схожу по огурцам, страсть как их хочу, могу банку за раз съесть! Больше так много не буду…

пользовательница форума deti.mail.ru

Мнение экспертов

Ольга Деккер, диетолог: Тяга на соленое является довольно распространенным явлением, особенно у женщин. Она может возникать из-за различных причин — например, из-за снижения уровня натрия в крови, сухости во рту или стресса. Однако чрезмерное употребление соленых продуктов может привести к проблемам со здоровьем, таким как повышенное кровяное давление, обезвоживание, нарушение работы почек и сердца, а также ухудшение состояния кожи. Чтобы заменить соленое, можно использовать продукты, содержащие натуральные соли: например, кунжут, сельдерей, капусту, кукурузу. Также можно добавлять в блюда свежие травы и специи, чтобы придать им вкус без лишнего употребления соли».

Елена Черкашина, перинатальный психолог: Если тянет на определенную еду, следует прислушиваться к своему организму. Тянет на мел, соленое, сладкое, хрустящие и так далее — это, вероятнее всего, звоночки дефицитов микро- и макроэлементов в теле. Проверьте свой рацион на сбалансированность. Разнообразно ли ваше питание, полезно ли? Употребляете ли вы 30 растений в неделю? Как выглядит ваша тарелка здорового питания? Белки, жиры, углеводы?

Если хочется похрустеть — все ли в порядке с вашим эмоциональным состоянием? Чаще всего хруст помогает справиться с волнением или переживаниями. Заменяем на полезные хрустящие яблоки, например.

Хочется сладкого — потребность в дополнительной энергии, удовольствии. Высыпаетесь ли? Достаточно ли магния (шпинат, кинза, петрушка, руккола, мангольд, корн, инжир, красный рис, бананы, черный шоколад — да-да, из сладкого это самое безопасное) в вашем рационе? Хватает ли приятных эмоций, радости?

Тянет на жирное — может быть, нехватка ненасыщенных жиров или жирорастворимых витаминов А, D, E, K. Жирная еда немного успокаивает. Что из полезного: авокадо, льняное, тыквенное, кунжутное и другие масла. Изучите добавки с омега-3.

Руки вверх?

Иногда беременных просят не развешивать белье — якобы это способствует риску обвития плода пуповиной. Ту же проблему связывают с шитьем и вязанием во время вынашивания ребенка.

В начале и середине беременности я ездила в метро, иногда поднимая руки вверх — держалась за поручни. Но делала это крайне редко, старалась встать в уголок, так как руки немели, если их поднять. Потом мама мне сказала, что этого делать нельзя. Я подумала, что из-за того, что сердце не справляется, нагрузка больше и все такое. Но тем не менее иногда приходилось хвататься — думала, что в некоторых случаях лучше создать допнагрузку на сердце, чем упасть. И тут знакомая сказала мне, что кровообращение вообще ни при чем, что руки поднимать нельзя, чтобы не было обвития пуповиной

пользовательница форума woman.ru

Мнение эксперта

Елена Черкашина, перинатальный психолог: Все, что касается двигательной активности беременных, обрастает мифами и легендами. И это в какой-то степени работает как перестраховка, а еще чаще — как самооправдание, чтобы ничего не делать и лежать на диване. Но вспомним, что рожает-то тело. Каких родов все хотят? Легких, естественных и так далее. Стоит задать один вопрос: "А готово ли мое тело к таким родам?" Запрет на поднимание рук вверх — самый распространенный миф. При этом у большинства женщин после родов меняется осанка, появляются боли, но им не до того обычно. Применяя превентивные меры в период беременности, а именно работая с диафрагмой, лопатками, плечами, мы улучшаем подвижность тела, убираем боли, усталость, накопившееся напряжение, беременным просто становится легче дышать. И да — эти упражнения включают в себя поднимание рук. Движение — жизнь.

На кладбище только с мужчиной

Некоторые уверены, что на кладбище беременной нужно ходить только с мужчиной: якобы он поможет отвести «плохую энергетику». Православные священники с этим не согласны. «Никакого вреда будущей мамочке или ее ребеночку посещение кладбища принести не может. Никакой нездоровой энергетики на кладбище нет», — говорит протоиерей Александр Ильяшенко на портале «Православный мир». Мужчина на кладбище беременной, впрочем, может пригодиться, если от избытка эмоций она почувствует себя нехорошо. Как и другие родственники, которые поддержат ее в этот и другие трудные моменты и с пониманием отнесутся к вере даже в самые забавные приметы.

Запуталась в ногах

Кое-кто считает, что нельзя сидеть нога на ногу, когда ждешь ребенка. Якобы из-за этого он родится косолапым.

Мнение эксперта

Елена Черкашина, перинатальный психолог: Главная часть тела в беременность и в родах — это наш таз. От него зависит ход родов, тип родов, боли в родах и так далее. От состояния таза мамы зависит и строение костей ребенка, его питание и кровоснабжение. Если таз перекошен или копчик не на месте, это вызывает блоки и заторы в тазу, может влиять и на положение ребенка, и на обвитие, и на его строение и здоровье в целом. Не вязание и шитье. Если у мамы паттерны движения в ее ежедневной жизни не совсем оптимальные, это не значит, что ребенок будет косолапым. Но может нарушиться кровообращение, а значит, и питание плода. К чему это приведет, мы не знаем.

Мясоеды до рождения

Встречаются люди, которые верят, что если беременная постоянно хочет мяса, — у нее родится мальчик, а если налегает на овощи — это признак того, что внутри девочка.

Я с сыном когда ходила, без мяса и дня не могла прожить. Могла его есть на завтрак, обед и ужин. С дочкой до семи месяцев мяса не хотела вообще, вот только начинаю есть

пользовательница форума babyblog

Мнение эксперта

Ольга Деккер, диетолог: Эта примета, связывающая пристрастие беременной к определенной еде с полом будущего ребенка, не имеет научного обоснования. Пол ребенка определяется на генетическом уровне и не зависит от питания матери. Поэтому тяга к мясу или овощам ни о чем не говорит. Рекомендуется во время беременности следить за балансом питания, употреблять разнообразную и питательную пищу, чтобы обеспечить растущий организм матери и будущего ребенка необходимыми витаминами и минералами.

Мальчики омолаживают?

Очень стоек и стереотип о том, что мальчик «молодит» беременную, а девочка «крадет красоту».

Крадет, еще как! У меня обломались волосы и ногти, выпали ресницы (а какие ресницы у меня были — черные, густые, длинные!), на коже высыпали прыщи жирные черные... Вся эта прелесть при условии, что я очень за собой слежу

пользовательница форума babyblog

Мнение эксперта