Дерматолог рассказала, как остановить выпадение волос

Остановить выпадение волос поможет грамотная витаминотерапия. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Монако» Лидия Гаевская. При этом, по ее словам, важно обратить внимание, не было ли потрясений для организма за три месяца до начала потери волос.