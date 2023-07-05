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Дерматолог рассказала, как остановить выпадение волос

Остановить выпадение волос поможет грамотная витаминотерапия. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Монако» Лидия Гаевская. При этом, по ее словам, важно обратить внимание, не было ли потрясений для организма за три месяца до начала потери волос.

Дерматолог рассказала, как остановить выпадение волос
© Газета.Ru

«У кожи и у придатков кожи (ногти, волосы) есть клеточный цикл — это три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, что было 3 месяца назад? Возможно, антибиотикотерапия, возможно, наркоз, возможно, какое-то перенесенное заболевание. После ковида до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — объяснила дерматолог.

Она добавила, что волосы могут выпадать из-за хронических заболеваний, таких как диабет, или из-за гормонального нарушения. При этом она подчеркнула, что потеря от 50 до 150 волос во время утреннего расчесывания считается нормой.

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